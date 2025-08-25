Путин встретился с вице-премьером Григоренко

25 августа 2025, 14:50

Путин и Григоренко обсудили на встрече борьбу с мошенничеством

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщается на сайте Кремля.