Путин встретился с вице-премьером Григоренко
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщается на сайте Кремля.
Григоренко отметил, что в стране принят комплексный федеральный закон — примерно 30 разных мер для борьбы с интернет-мошенничеством. Среди наиболее востребованных инструментов он выделил возможность оформить через портал «Госуслуги» самозапрет на получение кредитов.
Также в ходе встречи обсуждали технологическое и цифровое развитие, в частности развитие самого портала «Госуслуги». По словам вице-премьера, порталом пользуются около 14 миллионов человек в день, тогда как в многофункциональные центры ежедневно приходят порядка 540–550 тысяч человек. В рамках перевода услуг в «жизненные ситуации» — набор типовых сервисов (15–17 наименований) — на портале уже реализованы 35 таких сценариев.
В перечень «жизненных ситуаций» входят случаи утраты документов, переезд в другой регион, перепланировка помещений, вопросы многодетных семей, а также оформление при выезде на охоту и рыбалку. Ранее, 22 августа, мэр Москвы Сергей Собянин поручил продолжить работу по повышению качества и сокращению сроков предоставления государственных и муниципальных услуг.
