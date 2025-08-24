В США священника заставили извиниться за встречу с Путиным на Аляске
Архиепископ Алексий извинился, что не попросил Путина на Аляске о мире
Архиепископ Ситкинский и Аляскинский Алексий извинился перед паствой за то, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным не попросил его о мире. Об этом сообщается на сайте Православной церкви в Америке.
Священнослужитель признал, что побеседовал с российским лидером по собственной инициативе — без одобрения Священного Синода, что противоречит канонам церкви. По его словам, этот поступок стал причиной смятения среди верующих.
«Хочу принести искренние извинения тем, кто испытал боль, страдания или смятение из-за моих действий. Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — заявил он.Предстоятель церкви митрополит Тихон отметил, что эта встреча «не отражает официальную позицию Православной церкви в Америке», которая на самом деле осуждает действия России на Украине.