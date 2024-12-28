Путин подписал закон, исключающий УДО для пожизненно осужденных за терроризм

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, осужденных пожизненно за терроризм или вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новому закону, лица, отбывающие пожизненное наказание по данным статьям, больше не смогут рассчитывать на УДО. Это решение направлено на ужесточение мер в отношении преступлений, связанных с терроризмом и мятежом, и отражает стремление государства обеспечить безопасность граждан.
Закон вступает в силу с момента его официального опубликования и подчеркивает серьезный подход властей к борьбе с терроризмом и экстремизмом в стране.
Ранее президент РФ рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.
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Закон вступает в силу с момента его официального опубликования и подчеркивает серьезный подход властей к борьбе с терроризмом и экстремизмом в стране.
Ранее президент РФ рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.
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Дарья Осипова