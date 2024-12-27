Путин назначил Подъелышева новым послом в Нигерии вместо Шебаршина

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Федеративной Республике Нигерия. Это решение было опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Андрей Подъёлышев заменит на этом посту Алексея Шебаршина, который освобожден от выполнения обязанностей посла.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.
До этого российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.
До этого российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о возможности завершения украинского конфликта в грядущем году. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова