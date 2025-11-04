Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу

04 ноября 2025, 18:08

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий возможность проведения мероприятий по призыву граждан на срочную военную службу в течение всего календарного года. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.





Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводить круглый год. Однако отправка призывников для прохождения службы по-прежнему будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.



Для отдельных категорий граждан установили особые сроки призыва:



