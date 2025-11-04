Путин подписал закон о круглогодичном призыве на срочную службу
Президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий возможность проведения мероприятий по призыву граждан на срочную военную службу в течение всего календарного года. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нововведениям, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводить круглый год. Однако отправка призывников для прохождения службы по-прежнему будет осуществляться дважды в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Для отдельных категорий граждан установили особые сроки призыва:
- жители сельской местности, занятые на полевых работах – с 15 октября по 31 декабря;
- педагогические работники – с 1 мая по 15 июля;
- жители районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.
Также в закон внесли ряд дополнительных поправок. Так, электронная повестка должна содержать дату явки в военкомат не позднее 30 дней со дня её размещения в реестре. Кроме того, призывные комиссии смогут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия призывника, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учёта в электронном формате.
Как отмечается в пояснительной записке, эти меры необходимы для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество организации призыва.
Нормы, касающиеся круглогодичного проведения мероприятий призыва, вступят в силу с 1 января 2026 года.