Путин утвердил список поручений по итогам ВЭФ
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума.
Как сообщает пресс‑служба Кремля в Telegram, правительству поручили, в частности, рассмотреть вопросы, связанные с развитием добычи и производства редких и редкоземельных металлов, а также с созданием мультимодальных транспортно‑логистических центров в регионах Дальнего Востока.
Кроме того, к 2030 году нужно сформировать в Дальневосточном федеральном округе и в арктической зоне не менее десяти промышленных парков, технопарков и бизнес‑парков.
Также кабмину поручили расширить программу «Дальневосточная и арктическая ипотека».
Читайте также: