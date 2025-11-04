Кадыров назвал Россию примером народного братства

04 ноября 2025, 15:42

Кадыров: РФ была и останется многовековым примером народного братства

Фото: istockphoto/macky_ch

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в поздравлении с Днем народного единства, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Россия на протяжении веков была и остаётся образцом братского сосуществования народов.