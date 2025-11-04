Кадыров назвал Россию примером народного братства
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в поздравлении с Днем народного единства, опубликованном в его Telegram-канале, заявил, что Россия на протяжении веков была и остаётся образцом братского сосуществования народов.
По его словам, многовековое разнообразие, основанное на взаимном уважении и духовной близости, заложили в основу российского общества. Кадыров охарактеризовал общественное единение как «великую историческую миссию».
Он также отметил вклад президента Владимира Путина, указав, что его дальновидная политика и забота о судьбе народа способствуют укреплению единства и суверенитета страны.
Глава Чечни подчеркнул и заслуги бойцов специальной военной операции в защите национальных интересов, добавив, что общая любовь к Родине делает россиян непобедимыми.
