Путин утвердил два новых праздника в России

Путин подписал указы о Дне коренных малочисленных народов и Дне языков народов РФ
Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал два указа, устанавливающих новые памятные даты: День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов Российской Федерации. Тексты документов появились на портале официального опубликования правовых актов и вступили в силу со дня подписания.



День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля. Дату приурочили к принятию в 1999 году федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Цель праздника – сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры этих народов.

День языков народов России, также учреждённый указом Путина, будет отмечаться 8 сентября. Согласно документу, целью праздника является сохранение и поддержка языков народов, населяющих страну.

Анастасия Чинкова

