Путин утвердил два новых праздника в России
Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал два указа, устанавливающих новые памятные даты: День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов Российской Федерации. Тексты документов появились на портале официального опубликования правовых актов и вступили в силу со дня подписания.
День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля. Дату приурочили к принятию в 1999 году федерального закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Цель праздника – сохранение традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры этих народов.
День языков народов России, также учреждённый указом Путина, будет отмечаться 8 сентября. Согласно документу, целью праздника является сохранение и поддержка языков народов, населяющих страну.
