Путин утвердил два новых праздника в России

04 ноября 2025, 11:56

Путин подписал указы о Дне коренных малочисленных народов и Дне языков народов РФ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин 4 ноября подписал два указа, устанавливающих новые памятные даты: День коренных малочисленных народов Российской Федерации и День языков народов Российской Федерации. Тексты документов появились на портале официального опубликования правовых актов и вступили в силу со дня подписания.