Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что под запрет не попадут те произведения, в которых упоминание наркотиков составляет оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. При этом такие книги, находящиеся в обороне, должны сопровождаться маркировкой о вреде употребления наркотиков и запрете их незаконного оборота. Под исключение попадают только произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года.
Также в документе уточняется, что запрет не коснётся медицинских, научных и учебных изданий, а также книг по оперативно-розыскной деятельности.
Штраф за упоминание наркотиков в литературе составит до четырёх тысяч рублей для физических лиц, и до 600 тысяч рублей – для юридических.
Кроме того, законом устанавливается определение понятия «антинаркотическая пропаганда». Так, к ней относится распространение данных об уголовной и административной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотических веществ.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Также в документе уточняется, что запрет не коснётся медицинских, научных и учебных изданий, а также книг по оперативно-розыскной деятельности.
Штраф за упоминание наркотиков в литературе составит до четырёх тысяч рублей для физических лиц, и до 600 тысяч рублей – для юридических.
Кроме того, законом устанавливается определение понятия «антинаркотическая пропаганда». Так, к ней относится распространение данных об уголовной и административной ответственности, которая установлена за незаконный оборот наркотических веществ.
Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.
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Анастасия Чинкова