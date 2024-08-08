Путин подписал закон о запрете треш-стримов в России

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В законе отмечается, что трш-стрим – это оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность информация, выражающая явное неуважение к обществу, содержащая изображения действий с признаками насильственных и иных противоправных действий. Такие данные распространяются из корыстных или хулиганских побуждений.
Кроме того уточняется, что демонстрация насилия приводит к искажению у ряда представителей общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые.
Генпрокурор России и его заместители будут инициировать блокирование доступа к треш-стримам через обращение в Роскомнадзор.
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Кроме того уточняется, что демонстрация насилия приводит к искажению у ряда представителей общества нравственных норм и ценностных ориентиров, превращая жестокие действия в допустимые.
Генпрокурор России и его заместители будут инициировать блокирование доступа к треш-стримам через обращение в Роскомнадзор.
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Анастасия Чинкова