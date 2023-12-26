Путин подписал закон о международном турнире «Игры будущего»

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон об организации международного мультиспортивного турнира «Игры будущего».
В тексте закона прописаны цели проведения мероприятия. Одна из них заключается в популяризации в рамках России и всего мира видов спорта, которые сочетают в себе физическую активность и цифровые технологии.
Также законом устанавливаются полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти. Вместе с тем, документ определяет, с какой периодичностью будут проводиться состязания.
Напомним, что «Игры будущего» назначены на следующий год. Они должны пройти в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.
Отмечается, что формат подразумевает использование последних разработок в сферах робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.
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Также законом устанавливаются полномочия организатора турнира, принимающей стороны, федеральных и региональных органов власти. Вместе с тем, документ определяет, с какой периодичностью будут проводиться состязания.
Отмечается, что формат подразумевает использование последних разработок в сферах робототехники, киберспорта, дополненной и виртуальной реальности, искусственного интеллекта и информационных технологий.
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Анастасия Чинкова