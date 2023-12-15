Поздняков: Участники Олимпиады не смогут принять участия в Играх дружбы

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МОК 8 декабря сообщил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. По решению исполкома, нейтральные спортсмены и их персонал обязаны воздерживаться от любой деятельности, которая связана с национальным флагом, гимном и другими символами РФ, Республики Беларусь, а также от поддержки СВО во время Олимпиады и после неё.
«Таким образом, любой спортсмен, который принимает участие в соревнованиях национального уровня, которые проводит национальная федерация или где соорганизатором соревнований является национальный олимпийский комитет, автоматически нарушает данное правило и может быть лишен в том числе и справедливо завоеванных наград. В любой момент эта ситуация может быть использована против спортсмена», - объяснил Поздняков журналистам.По его мнению, нейтральный спортсмен, принимающий участие в Олимпийских играх, совершенно точно не сможет участвовать в Играх дружбы: его результат на Олимпиаде могут аннулировать.
Игры дружбы запланированы на период с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
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