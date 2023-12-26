Путин упростил россиянам доступ к управлению мотовездеходной техникой

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому упрощается доступ к управлению мотовездеходной техникой. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
В пресс-службе Минэкономразвития России рассказали, что для управления снегоходом ранее нужно было удостоверение тракториста-машиниста, которое можно было получить после прохождения курса обучения и сдачи экзаменов.
В настоящее время, согласно закону, к управлению мотовездеходной техникой допускаются водители, имеющие водительские права категории А и В1. При наличии прав категории В, С и D необходимо прохождение обязательного инструктажа перед арендой транспортного средства. При этом запрещается выезд на дороги общего пользования.
В ведомстве подчеркнули, что принятие этого закона позволит расширить возможности развития активного отдыха, а также легализовать бизнес по аренде квадроциклов, снегоходов и иных видов мотовездеходной техники.
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В настоящее время, согласно закону, к управлению мотовездеходной техникой допускаются водители, имеющие водительские права категории А и В1. При наличии прав категории В, С и D необходимо прохождение обязательного инструктажа перед арендой транспортного средства. При этом запрещается выезд на дороги общего пользования.
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Анастасия Чинкова