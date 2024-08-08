Путин подписал закон о введении внешнеторговых расчётов криптовалютой

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности осуществления трансграничных расчётов и биржевых торгов цифровой валютой в экспериментальном режиме. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Банк России будет наделён функциями уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в данной сфере. Вместе с тем, были определены случаи, когда утверждаемая Центробанком программа должна быть согласована в Росфинмониторингом, ФСБ и Минфином.
По данным документа, ЦБ будет заниматься мониторингом деятельность инициаторов ЭПР, чтобы выявлять риски причинения вреда обороне и безопасности России и ристов легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае выявления таковых в течение 10 дней Банк России будет обязан уведомить об этом ФСБ и Росфинмониторинг.
Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
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По данным документа, ЦБ будет заниматься мониторингом деятельность инициаторов ЭПР, чтобы выявлять риски причинения вреда обороне и безопасности России и ристов легализации преступных доходов и финансирования терроризма. В случае выявления таковых в течение 10 дней Банк России будет обязан уведомить об этом ФСБ и Росфинмониторинг.
Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года.
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Анастасия Чинкова