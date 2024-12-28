Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В отзыве правительства содержалось пояснение, согласно которому дополнение названия города словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование, сформировавшееся на протяжении многих лет, а также согласовать название со статусом города как значимого историко-культурного центра.
Ростов Великий является одним из древнейших российских городов. Впервые о нём упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. Археологическое подтверждение летописной даты отсутствует, однако именно с неё ведётся исчисление возраста Ростова Великого.
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Анастасия Чинкова