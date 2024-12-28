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Путин подписал закон о пожизненном заключении за участие в вооружённом мятеже

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлёк за собой смерть человека или иные тяжкие последствия. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.


Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс России. Согласно им, организация вооружённого мятежа или руководство им с целью насильственного изменения конституционного строя России повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже будет вынесен приговор о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет также с ограничением свободы на срок до двух лет.

Законом предполагается выделение нового состава в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Если же организация вооружённого мятежа или участие в нём повлекли за собой тяжкие последствия, в том числе смерть людей, то фигуранты будут лишены свободы на срок от 15 до 20 лет с штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, или же в размере дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет. Также за такие деяния человека могут приговорить к пожизненному заключению свободы.

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#россия
Путин разрешил банкам открывать вклады без присутствия клиентов
Путин подписал закон о возможности открытия вклада банком без присутствия клиента
28 декабря 2024, 12:23

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности открытия вклада банками без присутствия клиента, но при его дистанционной идентификации с помощью биометрии. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что принятым документом вносятся изменения в федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые получены преступным путём, и финансированию терроризма.

Закон вводит норму в части предоставления банковским клиентам возможности открывать рублевые счета (вклады) и получать кредиты без личного присутствия. При этом необходимо проведение процедуры идентификации при помощи единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системой через официальный сайт банка или его мобильное приложение.

Кроме того, законом вносятся изменения в части корректировки ссылок на законодательство, которое регулирует обработку биометрических персональных данных и наименования единой биометрической системы.

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Путин подписал закон об освобождении медиков от уголовной ответственности
28 декабря 2024, 12:06

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицины. Согласно ему, врачи будут освобождены от уголовной ответственности.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте публикации нормативно-правовых актов. Закон гласит: действие статьи Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинскими работниками медпомощи.

Накануне Государственной думой по втором и третьем чтениях принят закон, призванный защитить медицинских работников от уголовных преследований по статье 238 УК РФ. Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что новый закон является эпохальным событием для всей системы здравоохранения, поскольку внесенные поправки имеют крайне важное значение для медиков.

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Путин подписал закон о переименовании Ростова
Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ростов Великий
28 декабря 2024, 11:55

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова в Ярославской области в Ростов Великий. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
В отзыве правительства содержалось пояснение, согласно которому дополнение названия города словом «Великий» позволит юридически закрепить традиционно употребляемое наименование, сформировавшееся на протяжении многих лет, а также согласовать название со статусом города как значимого историко-культурного центра.

Ростов Великий является одним из древнейших российских городов. Впервые о нём упоминается в «Повести временных лет» под 862 годом. Археологическое подтверждение летописной даты отсутствует, однако именно с неё ведётся исчисление возраста Ростова Великого.

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Участник «Времени героев» Шляпников стал вице-губернатором Калужской области
28 декабря 2024, 11:52

Фото: istockphoto/fortton

Ещё один участник программы «Время героев» получил ответственный пост на государственной службе. Участник первого потока, кавалер двух орденов Мужества Александр Шляпников назначен заместителем губернатора Калужской области.
«Я всегда стоял на страже суверенитета нашего государства. Теперь хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе», — сказал новый вице-губернатор после своего назначения.

Военнослужащий рассказал, что в рамках обучения по программе проходил стажировку в Калужской области, так что местные реалии ему знакомы. Он работал над проектами в сфере патриотического воспитания, реабилитации и социальной адаптации участников специальной военной операции и обеспечения безопасности.

В должности заместителя губернатора региона Александр Щляпников будет курировать вопросы обеспечения безопасности жителей региона и взаимодействия с областными силовыми структурами.

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#время героев
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Путин подписал закон, исключающий УДО для пожизненно осужденных за терроризм
28 декабря 2024, 11:45

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, осужденных пожизненно за терроризм или вооруженный мятеж. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новому закону, лица, отбывающие пожизненное наказание по данным статьям, больше не смогут рассчитывать на УДО. Это решение направлено на ужесточение мер в отношении преступлений, связанных с терроризмом и мятежом, и отражает стремление государства обеспечить безопасность граждан.

Закон вступает в силу с момента его официального опубликования и подчеркивает серьезный подход властей к борьбе с терроризмом и экстремизмом в стране.

Ранее президент РФ рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Глава государства заявил, что не намерен углубляться в подробности ситуации на каждом фронте. Тем не менее, он отметил, что ежедневно, как днём, так и ночью, интересуется событиями.

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#сво
#рф
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Политолог оценил вероятность проведения переговоров по Украине в Словакии
Политолог Брутер: США вряд ли выберут Братиславу для переговоров по Украине
28 декабря 2024, 11:25

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что встреча первых лиц России и США для переговоров по ситуации в Украине может быть организована в Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Однако он отметил, что американская сторона, вероятно, не согласится на эту площадку из-за ряда факторов.

По словам Брутера, существует высокая вероятность предварительной встречи российского МИДа с будущим спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, после чего может состояться встреча между президентами РФ и США. Несмотря на возможность проведения переговоров в Братиславе, эксперт подчеркнул, что американская сторона, скорее всего, выберет другую локацию.

Он объяснил это тем, что Словакия слишком близка к России и никогда не была в центре внимания США. Кроме того, Брутер указал на сложности, связанные с дальностью перелета и неясностью условий размещения. Эксперт также отметил, что на данный момент отсутствует формула для урегулирования конфликта, которая бы устраивала обе стороны.

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#рф
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RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке
28 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Pavel Byrkin

RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде.
В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.
«Мы страшно счастливы, что, несмотря на все санкции, несмотря на то, что наш голос зажимают везде, где только можно, здесь, в Сербии, в Европе, мы будем вещать. И мы очень надеемся, что мы не обманем ожидания наших зрителей», — заявила главред RT Маргарита Симоньян.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа теряет вес в мире. По его словам, вопреки ее мнению, что Украина должна победить, для завершения конфликта нужен другой, более рациональный подход.

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#сербия
#телевидение
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Лукашенко помиловал 20 осуждённых за экстремизм
28 декабря 2024, 11:08

Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании ещё 20 человек, совершивших преступления экстремистской направленности. Об этом сообщает государственное агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что все они ходатайствовали о помиловании и раскаялись в содеянном.

Агентство уточняет, что в числе помилованных были 11 женщин, одна из которых является матерью четырёх детей, 14 человек с хроническими заболеваниями и 10 осуждённых, имеющих детей.

Министерство внутренних дел (МВД) Белоруссии будет контролировать поведение помилованных после их освобождения.

Ранее в ноябре Лукашенко помиловал более 30 осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности. Лукашенко уточнял, что помилование граждан, осуждённых за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, является не стремлением наладить отношения с западными странами, а исходит из гуманитарных соображений.

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#александр лукашенко
#экстремизм
#помилование
#белоруссия
#мвд
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СВО, избрание Трампа, базы в Сирии, БРИКС и Орешник — политические итоги 2024 года
Фельдман: обстановка в мире из-за Украины останется напряжённой в 2025 году
28 декабря 2024, 11:01

Фото: iStock/Bet_Noire

Главным политическим достижением уходящего года следует признать предотвращение столкновения России с НАТО, недопущение ядерной войны. Об этом заявил «Радио 1» политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.
Однако, по его словам, обстановка в мире в новом году останется напряжённой из-за украинского конфликта, положительная динамика в отношениях между Западом и Россией, возможно, будет, но не такой явной.
«На что нам рассчитывать точно не приходится в следующем году, так это на ясность. Как бы не осуществлялись переговоры между Москвой и Вашингтоном, Москвой и Брюсселем, всё равно наши западные партнёры уже дали понять, Ялты-2 не будет (имеется в виду Ялтинской конференции 1945 года — прим. ред.). Не будет такой ситуации, при которой ведущие мировые лидеры сядут за один большой круглый стол, поделят мир на части, определят свои сферы влияния, и после этого наступит пусть холодный, но тем не менее мир», — пояснил эксперт.
Несмотря на это, координация в отношениях между российскими силовыми структурами и западными существует.

«Подниму бокал шампанского за Трампа»


Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах 2024 года в США, свою кандидатуру он выдвинул от Республиканской партии. Павел Фельдман считает, что победа Трампа свидетельствует о том, что американский народ устал от военного конфликта, выбрал такого президента, который выступает за мир, отмену поставок оружия украинскому режиму.

«Это, конечно, основание для оптимизма. С другой стороны, мы не можем рассчитывать на то, что Дональд Трамп как по волшебству сразу же решит все наши и мировые глобальные проблемы. Вот представляем день его инаугурации, 20 января, я, может быть, даже бокал с шампанским подниму», — добавил политолог.
По его словам, Трамп, конечно, повлияет на исход конфликта на Украине, но сможет действовать «в том коридоре возможностей, который открывает для него специфическое устройство американской политической системы».

Судьба российских военных баз в Сирии


После того, как 8 декабря власть в Сирии захватили вооружённые оппозиционные группировки, а Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул страну, положение российских военных баз в республике остаётся неясным.
«Конечно, достичь определённости в отношении судьбы наших военных баз. Не только потому что там техника, прежде всего, потому что там наши граждане, наши военные, чтобы они были в безопасности. Самое главное», — сказал Фельдман.
Он подчеркнул, что России нужно быть готовой к тому, что новое сирийское правительство будет придерживаться антироссийской линии в политике под влиянием НАТО и в итоге откажет в размещении военных баз на своей территории.

Будущее за БРИКС


Встреча стран БРИКС в Казани стала одним из важнейших событий в 2024 году, заявил политолог. Он отметил, что в будущем БРИКС включит весь мир в свою зону влияния.
«Я с уверенностью говорю, что он (БРИКС — прим. ред.) наследует будущее. <…> Если мы посмотрим на совокупный ВВП стран БРИКС, на прогноз Всемирного банка по росту экономик стран БРИКС, то мы увидим, как этот принцип подтверждается на практике. Через 15—20 лет БРИКС включит в свою зону влияния весь мир. Это будет центр цивилизации», — пояснил Фельдман.

Гиперзвук меняет правила игры


Комментируя прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, собеседник «Радио 1» обратил внимание на рассказ главы государства о применении ракетного комплекса «Орешник». По его мнению, это едва ли не главное событие 2024 года.
«Кто-то может со мной поспорить, но тем не менее, речь идёт об использовании гиперзвукового оружия, которое является реальной альтернативой ядерного», — отметил Фельдман.
По его словам, не только в России занимаются разработкой и изготовлением гиперзвукового оружия, но и в США, Индии.
«И в чём специфика гиперзвука? В том, что против него нет щита. То есть вот эта вся годами создававшаяся система американской ПВО в Европе, это всё теперь можно списать, отправить в утиль», — добавил политолог.
Применение гиперзвукового оружия открывает новую эпоху глобального сдерживания, это меняет правило игры на политической арене, но к чему это приведёт, пока предсказать сложно, подытожил эксперт.

Не только СВО


Фельдман подчеркнул, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии говорил о необходимости социально-экономического развития страны в условиях проведения специальной военной операции и в целом гибридной конфронтации с Западом. Российский лидер очень много внимания уделял внутренним перспективам развития, уровню оплаты труда, ситуации, связанной с ключевой ставкой Центрального банка.
«Ведь очень символично — заседание ЦБ должно было состояться уже на следующий день после прямой линии. И по всем прогнозам аналитиков Эльвира Набиуллина (глава Центробанка — прим. ред.) должна была поднять ключевую ставку. Однако президент сделал ей волшебный намёк, после которого, и это шокировало всё экспертное сообщество, ключевая ставка осталась прежней», — рассказал политолог.
Общение президента с нацией стало очень серьёзным сигналом для органов исполнительной и законодательной власти, в том числе и в регионах — надо слышать запросы простых граждан, думать о людях, тогда и 2025-й год будет успешным, заключил Фельдман.

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