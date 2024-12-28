Путин подписал закон о пожизненном заключении за участие в вооружённом мятеже

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию или участие в вооруженном мятеже, который повлёк за собой смерть человека или иные тяжкие последствия. Документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что законом вносятся изменения в Уголовный кодекс России. Согласно им, организация вооружённого мятежа или руководство им с целью насильственного изменения конституционного строя России повлекут за собой уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. За участие в мятеже будет вынесен приговор о лишении свободы на срок от 12 до 20 лет также с ограничением свободы на срок до двух лет.
Законом предполагается выделение нового состава в соответствующей статье Уголовного кодекса РФ. Если же организация вооружённого мятежа или участие в нём повлекли за собой тяжкие последствия, в том числе смерть людей, то фигуранты будут лишены свободы на срок от 15 до 20 лет с штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей, или же в размере дохода за период от двух до пяти лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет. Также за такие деяния человека могут приговорить к пожизненному заключению свободы.
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Анастасия Чинкова