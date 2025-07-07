Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС РФ

07 июля 2025, 16:55

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам без гражданства заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.