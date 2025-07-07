Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС РФ
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий лицам без гражданства заключать контракты о прохождении военной службы в ВС РФ. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с новым законом, лицам без гражданства предоставят право на заключение контракта о прохождении службы в российской армии и воинских формированиях.
Также законом устанавливается, что лица без гражданства, проходившие службу в ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, а также члены их семьи теперь подпадают под действие закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
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