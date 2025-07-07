Путин вручил премию «Все для Победы!» за поддержку СВО и мирных жителей

07 июля 2025, 10:46

Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию «Все для Победы!» за неоценимый вклад в поддержку участников СВО, их семей, а также мирных жителей новых и приграничных регионов, пишут РИА Новости.