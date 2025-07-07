Путин вручил премию «Все для Победы!» за поддержку СВО и мирных жителей
Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию
Президент России Владимир Путин вручил россиянам премию «Все для Победы!» за неоценимый вклад в поддержку участников СВО, их семей, а также мирных жителей новых и приграничных регионов, пишут РИА Новости.
На форуме «Все для Победы», организованном Народным фронтом в Национальном центре «Россия», глава государства особо отметил самоотверженность семьи Малий, которые, рискуя жизнью, помогали жителям Курахово, доставляя лекарства и организуя приют.
Также премию получила Ольга Язева, которая вместе с волонтерами шьет одежду для бойцов, закупая ткани на пожертвования.
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