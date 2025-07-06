Путин объяснил решение направлять на фронт списанные автомобили
Путин рассказал, что списанные машины отправлены на СВО по просьбе командиров
Президент России Владимир Путин сообщил о решении отправлять списанные автомобили государственных ведомств и компаний в зону специальной военной операции. Об этом глава Российской Федерации заявил в Национальном центре «Россия» во время посещения выставки «Всё для Победы!»
Владимир Путин на мероприятии, организованном в честь трёхлетней работы Народного фронта, заявил о просьбе российских командующих передавать в зону боевых действий изношенные автомобили. Ранее такие машины подлежали обязательной продаже.
«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут», — рассказал Путин.Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов выразил благодарность главе государства и сообщил, что активисты Общероссийского народного фронта
занимаются восстановлением техники, а затем отправляют её бойцам. Кузнецов подчеркнул, что в зону спецоперации уже передано около 2,1 тысячи машин.