Путин объяснил решение направлять на фронт списанные автомобили

06 июля 2025, 16:34

Путин рассказал, что списанные машины отправлены на СВО по просьбе командиров

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Президент России Владимир Путин сообщил о решении отправлять списанные автомобили государственных ведомств и компаний в зону специальной военной операции. Об этом глава Российской Федерации заявил в Национальном центре «Россия» во время посещения выставки «Всё для Победы!»





Владимир Путин на мероприятии, организованном в честь трёхлетней работы Народного фронта, заявил о просьбе российских командующих передавать в зону боевых действий изношенные автомобили. Ранее такие машины подлежали обязательной продаже.

«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут», — рассказал Путин.