В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа
Скотт Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за звонка Трампа
Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
По словам Бессента, Трамп отправил Путину сообщение о намерении позвонить. Путин, в свою очередь, ответил, что будет на связи еще 15 минут.
«Или вы можете перезвонить мне завтра», — добавил он.
Министр отметил, что ожидание звонка от американского коллеги подчеркивает желание Путина наладить диалог с Вашингтоном.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.