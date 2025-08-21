В США рассказали о необычной детали в разговоре Путина и Трампа

21 августа 2025, 07:53

Скотт Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за звонка Трампа

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, чтобы дождаться звонка президента США Дональда Трампа после его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.





По словам Бессента, Трамп отправил Путину сообщение о намерении позвонить. Путин, в свою очередь, ответил, что будет на связи еще 15 минут.





«Или вы можете перезвонить мне завтра», — добавил он.