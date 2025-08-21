Стало известно, почему Польша боится встречи Путина и Зеленского
Чепа: Венгрия является нейтральной стороной для встречи Путина и Зеленского
Польша пытается использовать тему возможных переговоров РФ и Украины на территории Будапешта для ослабления Венгрии. Так считает депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался против проведения встречи Путина и Зеленского в Будапеште. По его словам, встреча вызовет ассоциации с Будапештским меморандумом.
Чепа пояснил, что разные страны хотят предложить свои площадки для проведения встречи Путина и Зеленского, а Будапешт был предложен в связи с нейтральной позицией Венгрии по отношению к конфликту на Украине.
«Будапешт рассматривается не просто так, потому что это нейтральная страна, и мы об этом неоднократно говорили. Вот, что такие страны, которые находятся в нейтралитете в каком-то по отношению к конфликту и не поддерживают этот конфликт, они более, значит, наверное, более рассматриваемые страны», — подчеркнул Чепа в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, Польша хочет отстоять свои интересы, поскольку имеет планы на часть Украины, одновременно ослабив Венгрию, которая занимает независимую позицию во многих вопросах.