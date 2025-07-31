Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN
Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы сервисов VPN и незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа на интернет-ресурсы.
Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что законом вводится штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей за умышленный поиск в Сети и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, которые включены в федеральный список экстремистских материалов.
Штраф до 500 тысяч рублей вводится за распространение рекламы VPN и аналогичных сервисов, дающих доступ к запрещённым ресурсам. Для граждан штрафы составят от 50 до 80 тысяч рублей, для должностных лиц – от 80 до 150 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.
Незаконная передача абонентского номера будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей: от 30 до 50 тысяч для физлиц, от 100 до 200 тысяч для юрлиц и от 50 до 100 тысяч для ИП.
Также закон вводит наказание за передачу данных для входа на интернет-ресурсы другим лицам. За это предусмотрены штрафы от 30 до 50 тысяч рублей для простых граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для ИП и от 100 до 200 тысяч для юрлиц.
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