Путин подписал закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

31 июля 2025, 17:14

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы сервисов VPN и незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа на интернет-ресурсы.