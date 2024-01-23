Путин подписал указ, создающий федеральный кадровый резерв на госслужбе

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин утвердил указ, вводящий в стране новую систему федерального кадрового резерва для государственной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, кандидатом на включение в резерв не может быть человек без необходимого опыта или образования, а также тот, кто имеет неснятое дисциплинарное взыскание или был уволен по обвинению в коррупции. Кандидаты в кадровый резерв будут подвергаться специальному отбору, предоставлять информацию о своих доходах и проходить определенные проверки.
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