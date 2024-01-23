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Путин подписал указ, создающий федеральный кадровый резерв на госслужбе

Путин подписал указ о федеральном кадровом резерве на госслужбе
23 января 2024, 03:13
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин утвердил указ, вводящий в стране новую систему федерального кадрового резерва для государственной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Этот механизм заменил предыдущую систему отбора перспективных кадров в государственном секторе. В соответствии с указом, в кадровый резерв не будут включать лиц, признанных иностранными агентами, а также тех, кто обладает иностранным гражданством или уклонялся от службы в армии.

Кроме того, кандидатом на включение в резерв не может быть человек без необходимого опыта или образования, а также тот, кто имеет неснятое дисциплинарное взыскание или был уволен по обвинению в коррупции. Кандидаты в кадровый резерв будут подвергаться специальному отбору, предоставлять информацию о своих доходах и проходить определенные проверки.

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#проверки
#человек
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США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене
AP: военные США и Британии нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
23 января 2024, 03:45

Фото: iStock/Benny Winslow

Военные из США и Великобритании провели удары по объектам движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене. Эту информацию сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на заявления американских чиновников.
По данным чиновников, атаки были осуществлены с использованием ракет Tomahawk, запущенных с кораблей, а также с привлечением истребителей. Главными целями ударов стали склады и пусковые установки, принадлежащие хуситам.

Ранее Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза, сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС договорились о создании миссии в Красном море с целью защиты коммерческих судов от обстрелов со стороны хуситов.

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#сша
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#ес
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Медведев иронично ответил на отказ США вернуть России Аляску
Медведев в шутку заявил о «неизбежности войны» после отказа США вернуть Аляску
23 января 2024, 03:39

Фото: kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, с юмором отнесся к заявлению представителя Госдепартамента США о том, что Россия не вернет себе Аляску, проданную в XIX веке
«По словам представителя Госдепа, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. А мы-то ждали, что Аляска со дня на день станет нашей. Теперь война неизбежна», — заявил Медведев.
В конце своего сообщения он добавил смеющийся эмодзи.

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#рф
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В ЕС допустили скорое завершение работы над использованием активов России
Боррель: в ЕС скоро закончат работу над использованием замороженных активов РФ
23 января 2024, 00:24

Фото: iStock/makaule

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение о том, что страны ЕС скоро завершат подготовку к использованию замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его высказывания на заседании Совета ЕС в Брюсселе.
В ходе заседания глава евродипломатии отметил, что государства достигли политического соглашения о завершении работ по использованию российских активов. Он уточнил, что это соглашение основано на предложении, представленном в декабре, и акцентируется на возможности использования доходов.

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В США оценили вероятность возвращения Аляски России
Представитель Госдепа: Россия не получит назад проданную США в XIX веке Аляску
22 января 2024, 23:16

Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.

Представитель из Госдепартамента США, чье имя не уточняется, ответил на брифинге на вопрос журналиста о возможности возвращения Аляски России, передает РИА Новости.
Чиновник из Госдепа высказал свою оценку вероятности возвращения Аляски России и подчеркнул, что Москва не получит обратно территорию, которую продала Вашингтону в XIX веке. Это был его ответ на вопрос журналиста, утверждавшего, что президент России Владимир Путин якобы подписал указ, в котором продажа Аляски называется «незаконной».

Кроме того, репортер перепутал дату исторической сделки, ошибочно назвав 1983 год вместо 1867-го. Предполагается, что он мог задать свой вопрос после того, как Путин подписал указ о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации, включая те, которые принадлежали бывшей Российской империи и СССР.

Ранее главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, Александр Петров, высказал мнение, что Аляска представляет собой важный элемент, где Россия и США могут сотрудничать в области добычи нефти, газа и полезных ископаемых.

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Хуситы заявили об ударе по грузовому судну ВМС США в Аденском заливе
22 января 2024, 20:58

Фото: iStock/Dikuch

Йеменские хуситы заявили, что нанесли ракетный удар по «американскому военному грузовому кораблю» в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа на своей странице в социальной сети X.
В своем заявлении хуситы предупредили, что ответы на атаки США и Великобритании неизбежны. Отмечается, что удар был нанесен по военному грузовому кораблю Ocean Jazz.

Примечательно, что данная атака стала четвертой по счету с начала американо-британских ударов по Йемену.

Ранее сообщалось, что за последние недели США развернули в Красном море наибольшее количество вооружений за многие десятилетия. Вашингтон рассматривает частые атаки хуситов при помощи беспилотников и крылатых ракет как попытку провоцировать ответные действия со стороны США.

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Политолог Блохин: Избрание Трампа президентом США станет положительным для РФ
22 января 2024, 20:51

Фото: Сайт Кремля

Политолог и американист Константин Блохин высказал мнение о том, что повторное избрание экс-президента США Дональда Трампа станет позитивным событием для нашей страны.
«Для Трампа главным противником является не Россия, а Китай. Он считает, что возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией. И для Трампа Украина является лишь разменной монетой в геополитической игре между Россией, Китаем и США. Взгляды у него для нас в большей степени положительные. Но ключевое зависит от того, позволит ли ему системная элита реализовать этот курс. Не факт, что у него получится», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Блохин.

Специалист добавил, что сейчас Трамп фактически вышел на финишную прямую к Белому дому. Основным его конкурентом будет кандидат от демократической партии.

При этом, Блохин допустил, что на предстоящих выборах США, как и на прошлых, могут быть фальсификации, с помощью которых демократы попытаются вырвать себе победу, как, по мнению эксперта, они сделали это на прошлом голосовании.

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#трамп
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Аналитик Панкратов заявил о зачистке русских в Латвии
22 января 2024, 20:37

Фото: istockphoto.com/Ruma Aktar

Научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что в Латвии русских граждан притесняют, запрещая говорить им на родном языке и ограничивая их в праве пользоваться медициной, банками и т.д.
«Идёт зачистка не только правозащитного общества, а в том числе историков, краеведов. Штрафуют за разговор на русском в общественном месте. Уже запретили русское телевидение, газеты. Русскоговорящие не могут получать пенсию, медпомощь, им аннулируют электронную подпись, то есть услугами нотариуса, банка воспользоваться нельзя. То есть это не просто требования к знанию латышского языка. Наших граждан там порядка 26 тыс. человек, и все они подвергнуты давлению со стороны латвийских властей», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Панкратов.

Ранее сообщалось, что порядка 800 российских пенсионеров оказались под угрозой депортации из-за изменений в миграционном законодательстве Латвии. Отмечалось, что в общей сложности власти европейской страны могут депортировать 1167 россиян, из которых 789 – пенсионеры в возрасте старше 60 лет. Также среди них есть люди, являющиеся незрячими инвалидами с детства.

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#страны
#латвия
#россия
#политика
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Лавров оценил «формулу мира Зеленского»
Лавров: «формула мира Зеленского» — путь в никуда
22 января 2024, 20:12

Фото: сайт Кремля

«Формула мира Зеленского» и другие ей подобные являются путем в никуда, и США и ЕС лучше было бы это скорее осознать. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках заседания Совета Безопасности ООН по Украине.
«Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате. Все эти формулы - путь в никуда», - заявил Лавров.

Он отметил, что чем быстрее в США и странах Евросоюза это поймут, тем лучше будет для всех.

Напомним, согласно «формуле мира Зеленского», Украина хочет вернуться к границам 1991 года. При этом в Москве считают такой исход событий полностью оторванным от реальности.

Лавров также заявил, что Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти.

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#сша
#украина
#оон
#лавров
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Лавров: РФ готова к переговорам по Украине, но не о сохранении нынешней власти
22 января 2024, 19:55

Фото: сайт Кремля

Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.
Россия никогда не отказывалась от проведения переговоров по Украине, однако не о сохранении нынешнего руководства страны у власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего выступления на заседании Совбеза ООН по Украине.

Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине.

«К переговорам не о том, как сохранить у власти главарей киевского режима и потакать их фантазиям, а о преодолении наследия разрушительного десятилетнего разграбления страны и насилия над ее народом», - уточнил Лавров.

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