В СФ одобрили закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет

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Закон, лишающий гражданства за непостановку на воинский учет, одобрили в СФ. Новая норма предполагает синхронизацию процессов получения гражданства и постановки на воинский учет. Правоохранителей обяжут предоставлять сведения о мужчинах, получивших российское гражданство и в отношении которых планируется организовать принесение присяги.
В законы «О воинской обязанности и военной службе», а также «О гражданстве Российской Федерации» внесут соответствующие поправки.
Ранее сообщалось, что в Совфеде одобрили закон, предусматривающий наложение дисциплинарного ареста на бойцов спецоперации по решению командования воинских частей. Теперь смартфонами во время несения службы могут пользоваться только те военнослужащие, кому техника необходима для исполнения обязанностей.
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Никита Кротов