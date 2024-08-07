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Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами

07 августа 2024, 20:36
Фото: iStock/carloscastilla

Фото: iStock/carloscastilla

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед их концертными выступлениями.


«Сцена — не кабина самосвала. Тут можно и 50 г для смелости, наверное, что лично я не одобряю. Но публика ждёт представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под весёлую фонограмму. Пусть артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики. Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.

Ранее сообщалось, что певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом.

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#шоу-бизнес
#закон
#концерт
Депутат Драпеко раскрыла истинные цели выступлений Дорна перед россиянами
Депутат Драпеко: Дорну хочется денег
07 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/Berezko

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что украинский исполнитель Иван Дорн заявил о желании выступить перед россиянами для того, чтобы просто заработать денег.
Парламентарий отметила надежду певца на то, что российская аудитория его знает и помнит.

«Конечно, хочется денег. На Украине сейчас вряд ли что заработаешь. Они ищут любые возможности. Поскольку русская аудитория их знает и помнит, наверное, надеется собрать сумму со своих концертов», — отметила в беседе с NEWS.ru Драпеко.

Она также рекомендовала российским гражданам не посещать концерты артиста за границей.

Ранее сообщалось, что украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян.

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#музыка
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#россияне
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«Обгадила пьедестал»: что Распутина не простила Пугачевой и почему Орбакайте против детей от Галкина*
Распутина осудила Пугачеву за слова о «рабах», Орбакайте не признает Гарри и Лизу
07 августа 2024, 13:06

Фото: РИА Нововсти/Евгения Новоженина

На протяжении долгих лет Маша Распутина считала Аллу Пугачеву кумиром и даже старалась ей подражать. Однако недавние высказывания примадонны навсегда отвернули артистку от своего кумира. Что Распутина не может простить Пугачевой и почему Кристина Орбакайте страдает из-за родства со знаменитой матерью расскажет редакция «Радио 1».

Пугачева назвала россиян «рабами и холопами»


После начала спецоперации на территории Украины Алла Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Она раскритиковала решение властей и обратилась к Минюсту с просьбой признать ее иноагентом. В результате артистка подверглась критике со стороны общественности и поспешила ответить на нее громкими заявлениями.

«Боже мой! Какое счастье, что что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», — написала Пугачева на своей странице в социальной сети.

Распутина раскритиковала Пугачеву

Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова
Скандальное высказывание коллеги по сцене прокомментировала Маша Распутина. Она упрекнула певицу в том, что именно благодаря народу, который любил ее творчество и платил деньги за концерты, Пугачева оказалась на вершине. По мнению Распутиной, из-за своих взглядов покинувшая родину артистка могла бы «критиковать организаторов», но ни в коем случае нельзя было называть народ «холопами и рабами».

«Можно испортить себе карьеру и обгадить пьедестал одним небрежным выражением слов. Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами. Это не прощается. Когда человек потерял берега и думает, что он всемогущ, то это ошибка», — заявила Распутина в беседе с изданием «Аргументы и факты».

Распутина добавила, что Пугачева была ее кумиром детства, однако она изменила отношение к примадонне после 2022 года.


Орбакайте не скрывает неприязнь к младшим детям Пугачевой

Фото: РИА Нововсти/Екатерина Чеснокова

После отъезда Пугачевой из России многие представители отечественного шоубизнеса отвернулись от нее. Одни – из-за антироссийской позиции певицы, другие – из-за оскорбительных высказываний ее супруга Максима Галкина*. Досталось и старшей дочери примадонны – Кристине Орбакайте. Несмотря на то, что певица не комментировала действия российских властей и не высказывалась об СВО, ее концерты стали отменять без объяснения причин.

Так, родство со знаменитой артисткой обернулось для Орбакайте скорее карой, нежели преимуществом. Впрочем, недопонимания в звездном семействе произошли задолго до отъезда Пугачевой из России. В интервью Орбакайте рассказывала, что редко видела мать в детстве, часто переезжала из-за ее гастролей и практически не имела друзей.

«Поскольку я жила у бабушки, то любое общение с мамой, конечно, было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала. И не часто, но бывали моменты, когда вдруг и ее посещало какое-то материнское рвение, обостренное родительское чувство», — делилась Орбакайте.

В беседах с журналистами Орбакайте даже рассказывала, что не хотела, чтобы у нее были брат или сестра.

«Ни в коем случае! Наоборот. Я была конченой эгоисткой. Одно время стоял такой вопрос в семье, но я — просто наотрез - категорически была против. Не знаю, почему… Наверное, я хотела, чтобы она была только со мной и моя, не могла себе представить, как это, если она еще кого-то родит», — объяснила Орбакайте.

Рождение Гарри и Лизы

Фото: соцсети М.Галкина*

Поклонники Орбакайте заметили, что старшая сестра не особо жалует детей Пугачевой от брака с Галкиным*. Орбакайте никогда не высказывалась открыто о какой-либо ненависти к ним, но и тепла ни разу не проявила, чем и привлекла внимания общественности. Она довольно холодно отвечает на вопросы о Гарри и Лизе, никогда не делится их совместными фотографиями.

Орбакайте также признается в том, что была против рождения младших брата и сестры путем суррогатного материнства.

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против. Моя мама не умеет быть настоящей матерью, поэтому мне бы не хотелось, чтобы Лиза и Гарри испытали нехватку ее любви и внимания, как когда-то я», — рассказала Орбакайте.
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*Максим Галкин внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
#мать
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#алла пугачёва
#интервью
#продюсер
#сво
#рф
#шоу-бизнес
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Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян
Shot: певец Иван Дорн готов выступить для россиян за 45 тысяч долларов
07 августа 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Украинский певец Иван Дорн начал брать заказы на корпоративы для россиян. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что украинский исполнитель готов выступить перед россиянами за 45 тысяч долларов (почти 4 миллиона рублей). В райдере Дорн указал, что заказчикам желательно придерживаться нейтральной позиции в отношении спецоперации или же не допускать «пророссийских провокаций» во время концерта.

Примечательно, что певец не приедет выступать в РФ из-за запрета на въезд в страну, однако согласен рассмотреть возможность выступления для жителей России в третьих странах, например, в Казахстане. Длительность шоу составит 40-45 минут.

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#певец
#концерт
#шоу
#продюсер
#пригожин
#рф
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«Прошли через ад»: Как живет семья Анастасии Заворотнюк после её смерти
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, как справилась со смертью матери
06 августа 2024, 17:22

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

После долгой борьбы с раком мозга 29 мая ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Как живёт семья звезды сериала «Моя прекрасная Няня» после её смерти — читайте в материале «Радио 1».

Как живет муж Заворотнюк Петр Чернышев

Во время похорон артистки Чернышев перекрестился три раза у фотографии супруги и долго не уходил от захоронения. Стоя около могилы жены, вдовец выглядел разбитым, его трясло. Во время погребения Петр стал на колени и бросил несколько горстей земли на гроб. После этого он заплакал.

Затем Чернышев пошёл к своей машине и уже был готов уехать, но нашел в себе силы выйти и пообщаться с представителями СМИ. Муж Заворотнюк поблагодарил журналистов, освещающих церемонию прощания.

«Я хотел поблагодарить тех, кто пришел сегодня, для Насти ваша любовь — она давала всегда силы. И я уверен, что она сейчас видит это сверху и радуется, что все было хорошо», — заявил Чернышев.
«Стархит» в середине июня сообщал, что Чернышев каждые выходные появляется на Троекуровском кладбище.

Помимо этого, Чернышев судится из-за квартиры, которая перешла ему от супруги. Петр подал иск на застройщика с обвинениями в неисполнении обязательств перед участниками долевого строительства. По данным «КП», это может быть многоквартирный дом в Москве.

После смерти жены Чернышев продолжает воспитывать их общую дочь Милу и поддерживать старших детей Анастасии и ее пожилую мать. Петр часто берет Милу на каток, вероятно, желая привить любовь к фигурному катанию.

Сейчас Петр вернулся к работе и занимается постановкой номеров для фигуристов. С 1 ноября спортсмен выйдет на лед с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой в «Мегаспорте» в спектакле «Вечера на хуторе 2.0».
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Унижение депутата, потеря дохода и ссора с Литвиновой: Как живет Земфира* после бегства из РФ

Дочь Заворотнюк Анна

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в социальных рассказала, как смогла справиться с потерей матери. Девушка написала, что пережить горе ей помог супруг.

«Семья — это моя большая точка опоры, у меня есть прекрасный муж, и нас ждет много счастливых моментов, ради которых стоит продолжать жить», — заявила дочь актрисы.
Анна признавалась, что мать с того света помогла ей найти архивные фотографии. Она пояснила, что долго не могла вспомнить, куда пропали важные снимки, как вдруг в голову словно вложили мысль проверить в одном из самых невозможных мест, и они оказались именно там.

«Спасибо, что помогла», — написала Анна, обращаясь к матери.
В середине июля девушка заявляла, что последние месяцы были для нее адом. В соцсетях Анна пообщалась с подписчиками и выразила благодарность их за поддержку.

«Любим вас всех! Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — написала Анна.
«Не самоубийца»: Продюсер Пригожин высказался о Латвии и концерте Пугачевой в РФ
«Не самоубийца»: Продюсер Пригожин высказался о Латвии и концерте Пугачевой в РФ

Сын Майкл

На похороны 23-летний молодой человек пришел с девушкой Софией. Майкл избегает публичности и даже не появляется на фото в социальных сетях сестры Анны, поэтому сведений о его жизни мало.

На панихиде Майкл не общался с прессой, он молча зашел в храм с букетом красных роз и спокойно оттуда вышел.

Известно, что Майкл живет с невестой в квартире в Москве.

Последние дни Анастасии Заворотнюк

Звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало 30 мая после длительной борьбы с раком. 1 июня в Москве состоялись прощание и похороны Анастасии. В начале июня семья актрисы раскрыла подробности последних дней жизни актрисы.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр [Чернышев, муж актрисы] бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», — сказано в сообщении на странице Заворотнюк во «ВКонтакте».
Перед этим СМИ писали, что Заворотнюк ушла из жизни в хосписе. Отмечалось, что рядом с Анастасией находился ее супруг.

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#сын
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«Не самоубийца»: Продюсер Пригожин высказался о Латвии и концерте Пугачевой в РФ
Пригожин: Пугачева и Галкин «кайфуют» в Латвии, которая вредит России
06 августа 2024, 12:01

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Телеграм-канал Mash во вторник, 6 августа, опубликовал информацию о том, что певица Алла Пугачева может дать концерт в России до конца года. Мнением, чем это может обернуться для самой артистки в беседе с «Радио 1» поделился российский продюсер Иосиф Пригожин.
Он отметил, что Юрмала выгнала огромное количество артистов, однако Пугачева «сидит там и кайфует». Продюсер отметил, что не понимает, почему певица ведет себя таким образом.

«Латвия, к сожалению, не дружественная по отношению к каждому гражданину страна. И ведет себя очень вызывающе, начиная с 2014 года. Никогда ни один из российских исполнителей, артистов не выступал вызывающе в адрес Латвии. Латвия именно первая начала и поступила некрасиво в отношении российских артистов», — вспомнил Пригожин.

Он подчеркнул, что при этом Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным* позволяют себе делать, что они хотят, именно в тех странах, которые вредят России.

«Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она. Она же не похожа на сумасшедшую, самоубийцу — взять, рискнуть и выступить. Я не знаю, как воспримет ее страна с ее желанием (прим. ред. — дать концерт в РФ), если такое желание правда существует. Я думаю, это слух», — заключил продюсер.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению Иосифа Пригожина, Алла Пугачева не имела права покидать в Россию.

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#права
#концерт
#певица
#алла пугачёва
#продюсер
#латвия
#пригожин
#рф
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«Отправила себя в изгнание»: Пригожин заявил, что Пугачева не имела права покидать Россию
Иосиф Пригожин: Алла Пугачева не имела права покидать Россию
06 августа 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская певица Алла Пугачёва планирует вернуться в Россию в августе, чтобы обсудить возможность проведения большого сольного концерта до конца текущего года.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Огромный риск после того, что сегодня происходит и после того, что она уехала из страны. Она не со страной в трудную минуту. Как великая женщина великой страны. Страна большая, страна великая, историческая, и она имеет историческую популярность в своей жизни», — сказал Пригожин.

Он согласился со словами Маши Распутиной о том, что человек такого масштаба и калибра просто не имеет права покидать страну.

«Это её страна. Она пела песню «Живи спокойно страна, я у тебя одна». Как страна может жить спокойно, когда она сама отправила себя в изгнание? Вместо того, чтобы что-то говорить», — добавил он.

Муж артистки Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его жена собирается в скором времени приезжать в Россию и давать сольный концерт. По его словам, это выдумка от начала до конца. Юморист задался вопросом, кто придумывает эти слухи.

Напомним, что российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала СВО покинула страну вместе с семьей. Её супруг Максим Галкин* публично осудил СВО. Он финансировал ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.

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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#концерт
#женщина
#певица
#алла пугачёва
#продюсер
#пригожин
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Галкин* отреагировал на сообщение о планах Пугачевой дать концерт в РФ
Галкин* опроверг сообщение о том, что Пугачева планирует выступить в России
06 августа 2024, 11:09

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Шоумен Максим Галкин* опроверг заявления о том, что его супруга, певица Алла Пугачева, намеревается дать концерт в России. Свое мнение он высказал в соцсетях.
Комик назвал фейком сообщения о якобы желании певицы выступить в России.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — прокомментировал Галкин*.
До этого Телеграм-канал Mash написал, что Пугачева собирается дать большой сольный концерт в РФ до конца 2024 года. Отмечалось, что в конце августа певица на неделю приедет в Россию вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении.

До этого продюсер Иосиф Игоревич Пригожин заявил, что Алла Пугачева — великий мастер пиара и сама вбрасывает слухи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен Минюстом в реестр иноагентов
#концерт
#певица
#алла пугачёва
#мнение
#рф
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«Сами вбрасывают слухи»: Пригожин прокомментировал новость о концерте Пугачевой в РФ
Продюсер Пригожин: Алла Пугачева — великий мастер пиара, сама вбрасывает слухи
06 августа 2024, 10:36

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Телеграм-канал Mash опубликовал новость, что российская эстрадная певица Алла Пугачёва хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет на родину в конце августа договариваться о выступлении.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Игоревич Пригожин в беседе с «Радио 1» высказал свое мнение по этому поводу.

«Не хочу комментировать сплетни, но это же её право давать концерт или нет. Если ей не запрещают, а она этого хочет, почему нет?», — сказал он.

На вопрос о возможности Аллы Пугачевой найти площадку и провести концерт Пригожин сказал, что не может дать точный ответ.

«Возможно они сами вбрасывают эти слухи для того, чтобы мы это комментировали. Алла Пугачева — великий мастер пиара, поэтому она может сама распространять эти слухи», — пояснил продюсер.

Напомним, российская эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева после начала специальной военной операции покинула страну вместе с семьей. Её муж Максим Галкин* публично осудил СВО. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей.

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Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России

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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
#концерт
#певица
#алла пугачёва
#мнение
#артист
#продюсер
#сво
#всу
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Алла Пугачева может дать большой сольный концерт в России
Mash: Алла Пугачева планирует выступить с большим концертом в РФ
06 августа 2024, 08:57

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва намерена дать большой сольный концерт в России до конца года. Для этого она с детьми приедет договариваться на родину в конце августа. Как пишет Телеграм-канал Mash, артистка попытается решить вопрос с иноагентством Галкина*.
По данным издания, визит запланирован на неделю. Продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы рассказал изданию, что за этот период Пугачева с командой рассмотрят площадки для потенциального концерта, пообщаются с юристами, взвесят все за и против.

Вместе с этим примадонна с адвокатами попытается разобраться, почему борьба Галкина* со статусом иноагента на протяжении двух лет не приносит успехов. И если понадобится, постарается повлиять.

В декабре 2023 года певица ненадолго приехала на родину: побывала в своём замке в деревне Грязь, бесплатно записала уже выпущенные композиции, и уехала 5 ноября.

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*признан в РФ иностранным агентом
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#певица
#борьба
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#продюсер
#сво
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