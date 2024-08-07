Милонов призвал артистов сдавать тесты на наркотики перед концертами

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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил о необходимости проверки артистов на алкогольное и наркотическое опьянение перед их концертными выступлениями.
«Сцена — не кабина самосвала. Тут можно и 50 г для смелости, наверное, что лично я не одобряю. Но публика ждёт представления от артиста, а не звонкой струи алкогольной рвоты под весёлую фонограмму. Пусть артисты дуют в трубочку, сдают экспресс-анализы на наркотики. Нам нужна трезвая сцена, а не филиал нарколожки!» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Милонов.
Ранее сообщалось, что певцу Сергею Шнурову запретили пить алкоголь и курить перед концертом.
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