Путин подписал закон об освобождении медиков от уголовной ответственности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицины. Согласно ему, врачи будут освобождены от уголовной ответственности.
Соответствующий указ опубликован на официальном сайте публикации нормативно-правовых актов. Закон гласит: действие статьи Уголовного кодекса об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, не будет распространяться на случаи оказания медицинскими работниками медпомощи.
Накануне Государственной думой по втором и третьем чтениях принят закон, призванный защитить медицинских работников от уголовных преследований по статье 238 УК РФ. Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев отметил, что новый закон является эпохальным событием для всей системы здравоохранения, поскольку внесенные поправки имеют крайне важное значение для медиков.
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