Путин подписал закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии, соответствующая информация опубликована на официальном портале правовых актов.
Подписанные главой РФ поправки касаются уголовных статей «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Теперь ответственность по этим статьям будет касаться и тех лиц, которые дискредитируют добровольцев Росгвардии.
Помимо лишения свободы (до 15 лет по вышеуказанным статьям), дискредитирующим добровольцев Росгвардии может грозить штраф размером в один миллион рублей.
Ранее стало известно, что поправки к закон о дискредитации Вооружённых сил РФ, включающие добровольцев Росгвардии, были одобрены Советом Федерации.
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Помимо лишения свободы (до 15 лет по вышеуказанным статьям), дискредитирующим добровольцев Росгвардии может грозить штраф размером в один миллион рублей.
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Евгения Парфентьева