Подмосковные сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже авто

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Спецназ Росгвардии задержал в Подмосковье подозреваемых в краже автомобиля у пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники СОБР «Булат» Главного управления Росгвардии по Московской области смогли задержать подозреваемых в краже транспортного средства, стоимостью 1,5 миллиона рублей. Кража была совершена в городском округе Руза у пенсионера, который припарковал машину возле своего дачного участка.
Спецназовцами было уставлено, что в совершении угона злоумышленниками было использовано специальное оборудование. Кроме этого, угонщики установили на автомобиль подложные номера и отогнали иномарку пенсионера к гаражу-отстойнику.
Стоит отметить, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники СОБР «Булат» совместно с местной полицией смогли вычислить и задержать двоих жителей Рузы 27 и 38 лет. На них уже заведено уголовное дело.
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Спецназовцами было уставлено, что в совершении угона злоумышленниками было использовано специальное оборудование. Кроме этого, угонщики установили на автомобиль подложные номера и отогнали иномарку пенсионера к гаражу-отстойнику.
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Мира Полтева