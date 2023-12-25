Путин предложил Шойгу посоветоваться с Герасимовым о шагах после взятия Марьинки

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Российский лидер Владимир Путин предложил министру обороны Сергею Шойгу обсудить с начальником Генштаба Валерием Герасимовым дальнейшие планы после взятия Марьинки.
«Ну а по дальнейшим планам поговорим отдельно. Разговариваем сегодня и с начальником Генштаба. Это отдельная тема, посоветуемся, что делать дальше», — посоветовал президент на встрече с главой Минобороны.Напомним, 25 декабря стало известно о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республики. Российская армия взяла город под полной контроль, выбив со всех оставшихся позиций и окраин солдат Вооружённых сил Украины.
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Евгения Парфентьева