Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году

19 декабря 2025, 13:03

Путин: рост реальных зарплат по итогам 2025 года составит 4,5%

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Рост реальных зарплат в России по итогам 2025 года составит 4,5%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве.





Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.

«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — ее рост составит 4,5%», — сказал президент.