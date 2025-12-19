Путин подтвердил рост реальных зарплат в 2025 году
Рост реальных зарплат в России по итогам 2025 года составит 4,5%. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве.
Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания.
«Реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — ее рост составит 4,5%», — сказал президент.Расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трех миллионов вопросов.