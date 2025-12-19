Запад следит за заявлениями Путина

19 декабря 2025, 12:53

«Итоги года с Владимиром Путиным» активно освещают западные СМИ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Западные СМИ активно освещают «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе пресс-конференции президент России отвечает на вопросы журналистов и жителей страны.