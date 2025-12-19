Запад следит за заявлениями Путина
Западные СМИ активно освещают «Итоги года с Владимиром Путиным». В ходе пресс-конференции президент России отвечает на вопросы журналистов и жителей страны.
За выступлением Путина следит множество крупных телеканалов и изданий разных стран. Среди таких медиа — CNN, BBS, Reuters, Politico и The Washington Post. На их сайтах уже появляются громкие заголовки с реакциями на заявления российского президента.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трех миллионов вопросов.
