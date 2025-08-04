США ввели 39% тарифы на товары из Швейцарии: последствия для экономики
Дудаков: тарифы Трампа в отношении Швейцарии сильно повлияют на экономику страны
Президент США Дональд Трамп установил пошлины в размере 39% на импорт товаров из Швейцарии, что может существенно повлиять на экономику страны. Об этом 4 августа сообщил «Известиям» политолог-американист Малек Дудаков.
По его словам, Швейцария рассчитывала на более лояльные условия — в пределах 10–15%, однако стала одной из главных пострадавших во втором этапе торгового противостояния с США.
«Трамп ввел уже очень-очень суровые тарифы в 39%. Это ударит и по швейцарской промышленности, и по фармакологии, учитывая, что Швейцария экспортирует лекарства на десятки миллиардов долларов ежегодно на американский рынок», — отметил эксперт.
Дудаков также подчеркнул, что ограничения негативно скажутся на часовом производстве, которое занимает важное место в швейцарской экономике. Кроме того, он добавил, что последствия могут усугубиться, если стране не удастся оперативно заключить новое торговое соглашение с Вашингтоном.
«У Швейцарии действительно довольно серьезный торговый дефицит с американцами: там около $40 млрд в год, но не совсем понятно, как его закрывать. Швейцарцы хотели пообещать тоже какие-то большие инвестиции в американскую экономику, но, видимо, не успели или там не смогли это всё согласовать», — пояснил он.
Эксперт также предположил, что высокие пошлины могут быть вызваны статусом Швейцарии как одной из богатейших стран мира. По его мнению, в ближайшее время страна будет вынуждена существовать под давлением торговых ограничений.