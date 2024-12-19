Путин пока не виделся с Асадом после его приезда в Москву

Владимир Путин и Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин пока не виделся с бывшим сирийским лидером Башаром Асадом после того, как тот перебрался в Москву. Однако намерен встретиться с ним в ближайшее время.
Об этом глава российского государства сообщил в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Ранее в Кремле заявили, что Москва предоставила убежище Асаду и его семье в соответствие с нормами международного права и общепринятой практикой.
Сам сложивший с себя полномочия президент Сирии заявлял, что не собирался бросать страну и армию и покидать страну. По его словам, он выехал из Дамаска для координации дальнейших действий с российскими военными. Однако военная база РФ в Хмеймиме, куда он приехал, начала подвергаться усиленным атакам БПЛА, поэтому было принято решение о его эвакуации в Москву.
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Александр Бойцов