Путин: Россия сделает всё возможное для обеспечения безопасности Белоруссии

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Россия сделает всё возможное для обеспечения безопасности Белоруссии. Это соответствует союзническими обязательствами и соответствующими договорами между двумя государствами.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в московском Гостином дворе, которая в этом году совмещена с большой итоговой пресс-конференцией в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Совместное противостояние реальным и потенциальным внешним угрозам — одно из основных положений, лежащих в основе братских взаимоотношений двух государств, подчеркнул российский лидер.
В рамках прямой линии задать интересующие вопросы главе государства могут все жители России. Сбор обращений будет вестись до конца прямой линии. В 2024 году сообщения впервые будут обрабатывать в том числе с помощью искусственного интеллекта. На данный момент от российских граждан уже поступило свыше 2,2 миллиона обращений.
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