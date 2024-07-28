Путин: Полеты «стратегов» РФ – ответ на активность разведавиации США

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Президент Путин заявил о том, что США нагнетают напряжённость из-за полётов российской стратегической авиации.
Президент России Владимир Путин заявил, что США способствуют росту напряжённости из-за полётов российской стратегической авиации. Об этом пишет информационное агентство ТАСС в своём Telegram-канале.
Ранее, в июле, бывший президент США Дональд Трамп высказал своё мнение об отношениях с Владимиром Путиным. По его словам, если бы он снова стал президентом в 2020 году, то конфликта на Украине можно было бы избежать.
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«Владимир Путин отметил, что США и раньше патрулировали границы России», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее, в июле, бывший президент США Дональд Трамп высказал своё мнение об отношениях с Владимиром Путиным. По его словам, если бы он снова стал президентом в 2020 году, то конфликта на Украине можно было бы избежать.
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Мира Полтева