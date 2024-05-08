Военкор из Франции уверена, что французские военные уже есть в Донбассе

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Французские военные уже сейчас скорее всего присутствуют в зоне спецоперации и воюют на стороне ВСУ, заявила в интервью ТАСС военный корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее мнению, это могут быть как профессиональные военнослужащие, так и бывшие члены французской армии.
«Я практически уверена, что французские солдаты уже присутствуют на украинском поле боя. Экипажи САУ Caesar, которые мы видим, не могут состоять из украинских военных без предварительной подготовки», — подчеркнула она.Кроме того, Нэан отметила, что на Украине в настоящее время мобилизуют людей из обычных граждан, обучают их лишь две-три недели и направляют на передовую в рамках мобилизации.
По ее мнению, стоит обратить внимание на то, что после удара по наемникам в Харькове был вызван посол Франции в МИД РФ. Она отмечает, что ранее, когда гибли наемники из других стран, такого не было. По ее мнению, это может также свидетельствовать о наличии на украинской территории небольших групп французских военных, что снижает риски для политического руководства Франции.
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Артем Кузьмин