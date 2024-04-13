Французский политик Филиппо предрек конец Украины Зеленского

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Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что все кончено для Украины Зеленского. Так Филиппо прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о том, что ситуация на Восточном фронте за последнее время существенно обострилась.
Политик отметил, что украинский лидер находится в тяжелом положении. По словам Филиппо, по этой причине «НАТО перевозбудилось», а также появились лживые опросы, по результатам которых 51% французов якобы хотят сражаться на Украине.
Филиппо также призвал граждан не попадать под военную пропаганду. По его мнению, необходимо добиваться мира, а не очередных поставок оружия для продолжения кровопролития.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Филиппо также призвал граждан не попадать под военную пропаганду. По его мнению, необходимо добиваться мира, а не очередных поставок оружия для продолжения кровопролития.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия добивается тактического успеха. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова