Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

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Выход ВС РФ на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине. Об этом заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.
«Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — сказал журналист.
По его мнению, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для Украины и экономики страны. Киеву придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову, заключил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова