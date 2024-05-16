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Во Франции раскрыли последствия выхода России к Харькову

Europe1: выход России к Харькову станет смертельным ударом по Украине
16 мая 2024, 08:39
Фото: istock / :IherPhoto

Фото: istock / :IherPhoto

Выход ВС РФ на подступы к Харькову станет крайне тяжелым ударом по Украине. Об этом заявил журналист Винсент Эрвуэ в эфире телеканала Europe1.
«Российские войска совершили прорыв на севере рядом с границей. В дополнение к Авдеевке открылся второй фронт. Всего через несколько километров Харьков окажется под обстрелом», — сказал журналист.

По его мнению, успех российской операции в Харьковской области станет смертельным ударом для Украины и экономики страны. Киеву придется стягивать подразделения с других угрожаемых участков ради обороны на подступах к Харькову, заключил он.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием
Развожаев: три дома и автомобиль повреждены в Севастополе в результате атаки ВСУ
16 мая 2024, 09:25

Фото: iStock/DedMityay

Осколками сбитых украинских ракет ATACMS в Севастополе повредили автомобиль и дома. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, в одном из ТСН на Северной стороне осколки ракеты повредили два частных дома и машину. Еще в одном товариществе собственников недвижимости в доме от взрывной волны разрушились шесть окон. Пострадавших нет. Развожаев заявил, что несдетонировавших взрывчаток пока не нашли. Он призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Шойгу заявил, что ВС РФ проводят наступление по всем направлениям в зоне СВО
16 мая 2024, 09:20

Фото: сайт Кремля

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что на новом посту его основной задачей остается специальная военная операция на Украине. Об этом он сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Шойгу также отметил, что намерен уделить особое внимание производству боеприпасов, вооружению и военной техники.

Секретарь Совбеза оценил ситуацию на линии фронта и заявил, что российская армия ведет наступление по всем направлениям. По его словам, для успешного наступления ВС РФ созданы определенные резервы. Речь идет о личном составе, боеприпасах и технике. Шойгу также выразил надежду на то, что движение ВС РФ будет продолжаться в таком же темпе.

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«Били, бьем и будем бить»: Танкисты РФ подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
Экипаж танка Т-90 подбил на Днепре лодку с украинскими диверсантами
16 мая 2024, 08:25

Фото: istock / Dmitry Andreev

Экипаж танка Т-90 группировки российских войск «Днепр» подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости.
«Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить. В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику», — рассказал командир танкового экипажа.

Он рассказал, что огнем танка Т-90 была уничтожена позиция украинских солдат на правом берегу Днепра, а также лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами. Танкист отметил, что больше всего сейчас их беспокоят FPV-дроны, но решения с этой проблемой находятся.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
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#всу
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#рф
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ВС РФ выжигают укрепрайоны ВСУ в Харьковской области перед штурмами
16 мая 2024, 08:22

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

Российские войска применили в зоне СВО тактику выжигания противника, сообщает портал «Военная хроника».
Авторы телеграм-канала пояснили, что перед штурмовыми действиями ВС РФ выжигают укрепрайоны ВСУ. Такая тактика позволила российской армии продвинуться в Харьковской области.

В материале говорится, что к объектам противника прибывает звено самолетов оперативно-тактической авиации с корректируемыми авиабомбами, затем по целям работает артиллерия. Только после таких действий в атаку идут штурмовые группы ВС РФ.

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ВСУ ударили по РФ снарядами «Ольхи», ракетой «Точка-У» и беспилотниками
Минобороны: над Белгородской областью ночью сбили «Точку-У»
16 мая 2024, 08:11

Фото: istock / vadimrysev

За ночь средства ПВО сбили ракету тактического комплекса «Точка-У», два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» и один беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Кроме этого, ночью были уничтожены по одному дрону в Калужской и Брянской областях, а также два над Тульской областью. В Крыму уничтожили четыре беспилотника, а перехватили два.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Калужскую область пытался атаковать беспилотник
Губернатор Шапша: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Калужской области
16 мая 2024, 07:30

Фото: istock / e-crow

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал губернатор.

От отметил, что пострадавших, а также разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, заявил Владислав Шапша.

Ранее сообщалось, что над территорией Тульской области сбили два беспилотных летательных аппарата. В результате атаки никто не пострадал. В последний раз об атаке БПЛА на Тульскую область сообщалось в ночь на 20 апреля.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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«Держат в одной большой клетке»: Стало известно о содержании призывников ВСУ
Подполье: в Херсоне украинских призывников держат в одной большой клетке
16 мая 2024, 07:11

Фото: istock / Irina Piskova

Мобилизованных в Херсоне украинцев держат в одной большой клетке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
Сообщается, что схваченных призывников ВСУ привозят на территорию бывшей автошколы. Раньше там находился вытрезвитель. Кроме того, им не дают связаться с родными, чтобы те не смогли привезти документы, которые подтверждают их право на бронь или отсрочку.

«Держат призывников в одной большой клетке. Их содержат без соблюдения даже элементарных гигиенических норм», — рассказали в подполье.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Рогов озвучил цель наступления ВС РФ в Харьковской области
Рогов: наступление России позволит создать санитарную зону в Харьковской области
16 мая 2024, 06:55

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Наступление ВС РФ в Харьковской области Украины даст возможность создать «санитарную зону» у границ РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимира Рогова.
«Наступление наших войск позволит создать «санитарною зону» и отбросить врага от границ Белгородской области», — заявил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области значительно увеличилось присутствие ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#президент
#операции
#сво
#всу
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Отступающие под Харьковом боевики ВСУ ведут огонь по мирным жителям
МО РФ: ВСУ обстреливают мирных жителей оставленных населенных пунктов Харьковской области
16 мая 2024, 05:51

Фото: istock / Gennadiy Kravchenko

ВСУ атакуют мирное население в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области. В минобороны сообщили, что удары наносятся, в том числе кассетными боеприпасами.
«Артиллерия ВСУ сразу после отступления со своих позиций наносит артиллерийские удары по мирному населению в оставленных ими населенных пунктах Харьковской области», — сказано в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что бойцы группировки войск «Север» продолжают улучшать свое тактическое положение. До этого они освободили населенный пункт Пыльная. Невзирая на отсутствие военных объектов в селе, украинская армия продолжает обстреливать его.

«Противник работает танками, кассеты закидывает, ну и FPV[-дроны]», — рассказал солдат штурмового подразделения с позывным Руда.
Как считает военнослужащий, противник не может не знать, что в селе находятся мирные люди, поскольку ВСУ ушли из этого населенного пункта совсем недавно.

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