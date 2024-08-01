Россия и страны Запада провели беспрецедентный обмен заключёнными

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Россия и США при участии ещё четырёх союзников Вашингтона провели масштабный обмен заключёнными, который состоялся в столице Турции Анкаре.
Отмечается, что Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключёнными, в котором приняли участие 26 человек.
Российской сторону передали задержанных, подозреваемых в обходе экспортных ограничений, шпионаже, хакерстве. Также Москве передали Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство экс-полевого командира из Чечни Зелимхана Хангошвили.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Российской сторону передали задержанных, подозреваемых в обходе экспортных ограничений, шпионаже, хакерстве. Также Москве передали Вадима Красикова, которого в Германии приговорили к пожизненному заключению за убийство экс-полевого командира из Чечни Зелимхана Хангошвили.
Западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
Читайте также:
ФСБ показала кадры доставки экс-заключённых для обмена в аэропорт Анкары
В Россию в рамках обмена вернулись восемь заключённых, сообщили в ФСБ
Путин помиловал обменянных Гершковича и Уилана
*признаны Минюстом РФ иноагентами
Анастасия Чинкова