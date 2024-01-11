Путин завяил, что Чукотка мало чем отличается от Москвы и Петербурга

Фото: сайт Кремля
Чукотский автономный округ мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с дальневосточным бизнесом в Хабаровском крае.
В ходе встречи с президентом председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил, что улучшение инфраструктуры является одним из ключевых факторов в реализации планов по развитию дальневосточных городов. Он также подчеркнул, что в условиях сибирских морозов, ЖКХ также показывает себя не всегда идеально.
Напомним, 10 января Владимир Путин впервые в жизни отправился на Чукотку с рабочим визитом. Он заявил, что всегда мечтал посетить это регион. Сразу после Чукотки глава РФ отправился в Хабаровский край.
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«Вчера на Чукотке был – мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — прокомментировал ситуацию Путин.
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Евгения Парфентьева