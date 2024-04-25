Путин заявил, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров

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Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров, и его нельзя покрыть за счет трудовой миграции, нужны другие подходы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«По оценкам экспертов, Россия в ближайшие годы будет испытывать объективный дефицит кадров и квалификации. И его, безусловно, нельзя покрыть механически, за счет трудовой миграции, ввоза низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа. Это проблему не решит. Нам нужны другие подходы», — сказал он.
Также в ходе съезда глава государства отметил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны, а также отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.
Ранее глава государства в ходе вручения госнаград по случаю 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМ) сообщил, что за последние 12 лет пропускная способность магистрали выросла в трое. В настоящее время объём грузовых перевозок продолжает расти. В планах на ближайшие 10 лет увеличить мощность БАМа до 270 миллион тонн в год.
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Дарья Осипова