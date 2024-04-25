Путин сообщил об отсутствии пересмотра приватизации

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что пересмотра приватизации нет, а изъятие ряда предприятий производится исключительно при ущербе безопасности страны. Об этом он заявил во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что за последнее время правоохранительные органы возбудили несколько дел по возврату активов в госсобственность.
По словам Путина, в данном случае речь идёт не о приватизации, а о случаях, когда действия предприятия угрожают безопасности и национальным интересам России.
Также в ходе съезда глава государства отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.
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По словам Путина, в данном случае речь идёт не о приватизации, а о случаях, когда действия предприятия угрожают безопасности и национальным интересам России.
Также в ходе съезда глава государства отметил, что безработица в России по последним данным не превышает 3%.
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Анастасия Чинкова