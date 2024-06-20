Путин пообещал Вьетнаму помочь в создании Глазного тканевого банка

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Президент России Владимир Путин заявил о своей готовности поддержать создание вьетнамского Глазного тканевого банка, аналогичного существующему в России при МНТК «Микрохирургия глаза».
Этот вопрос был поднят во время встречи российского президента с его вьетнамским коллегой То Ламом и выпускниками советских и российских вузов в Ханое. Во время встречи было подчеркнуто, что значительное количество вьетнамцев теряют зрение из-за заболеваний роговицы.
«Я приложу все усилия, чтобы помочь вам создать такой банк», — заявил Путин.Читайте также:
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Артем Кузьмин