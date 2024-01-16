Власти РФ направили более триллиона рублей в новые регионы, сообщил Путин

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Российские власти направили в новые регионы около 1,077 триллионов рублей. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России».
Путин отметил, что благодаря стабилизации экономической обстановки удалось выделить огромную сумму в 1,077 триллионов рублей, которую направили на помощь новым регионам России.
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Анастасия Чинкова