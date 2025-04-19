Путин поручил до 15 мая разработать механизм обратного выкупа для покинувших Россию брендов

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
До 15 мая правительству надлежит разработать условия, на которых иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, будет осуществляться обратный выкуп своих активов. Соответствующее поручение кабинету министров дал президент РФ Владимир Путин.
Данная информация опубликована на сайте Кремля. Там же изложен перечень задач по данному вопросу, составленный по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором принимал участие глава государства. В поручении президента Кабмину особо оговаривается необходимость соблюдения интересов российских юридических лиц и граждан, владеющих акциями иностранных компаний.
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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление <...> особенностей осуществления иностранными инвесторами права на обратный выкуп отчужденных ими после 22 февраля 2022 года на нерыночных условиях акций (долей в уставных капиталах) хозяйственных обществ», — указано в документе.Кроме того, Владимир Путин поручил в те же сроки составить список иностранных компаний, ушедших из России на фоне проведения специальной военной операции. В него попадут компании из недружественных стран, которые прекратили вовсе или сократили предпринимательскую деятельность. Этот перечень будет постоянно актуализироваться. Отчёт о проделанной работе президент поручил предоставлять один раз в квартал.
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Александр Бойцов