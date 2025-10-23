Путин поручил Генпрокуратуре подписать Конвенцию ООН против киберпреступности
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре подписать от имени Российской Федерации Конвенцию ООН против киберпреступности. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов.
В документе отмечается, что Россия поддерживает инициативу ООН, направленную на укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также на обмен электронными доказательствами, связанными с серьезными нарушениями закона.
Генеральная Ассамблеея ООН приняла конвенцию 24 декабря 2024 года. Ее цель — создание единого международного правового механизма противодействия киберпреступности и обеспечения цифровой безопасности государств-участников.
