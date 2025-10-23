Трамп обратился с одним вопросом к Обаме

23 октября 2025, 10:42

Трамп спросил Обаму, верит ли он в победу Байдена на выборах 2020 года

Дональд Трамп, Барак Обама и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Дональд Трамп спросил экс-президента Барака Обаму, правда ли он верит в победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Такой вопрос он задал в своей социальной сети Truth Social.





Кроме того, Трамп усомнился в том, что Байден обошел Обаму по уровню поддержки среди чернокожих избирателей во всех ключевых колеблющихся штатах. В заключение он написал, что выборы 2020 года были «незаконным обманом», который, по его мнению, народ страны «никогда не забудет».

«Спросите экс-президента Барака Обаму, правда ли он верит, что в 2020 году Джо Байден получил на 15 миллионов голосов больше, чем [Обама] в 2012 году (65,9 против 81 миллиона)», — говорится в посте.