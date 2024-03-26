Путин: следователи тщательно устанавливают детали теракта в «Крокусе»

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Президент РФ Владимир Путин в ходе коллегии Генпрокуратуры заявил, что следователи тщательно устанавливают обстоятельства теракта в подмосковном «Крокус сити холле».
«Преступники, которые непосредственно совершили это массовое убийство, арестованы. Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов», — сообщил российский лидер.Он уточнил, что своими вопросами занимаются органы Федеральной службы безопасности РФ и другие спецслужбы при координации Национального антитеррористического комитета.
Ранее Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* случайно проговорился о причастности Киева к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*Внесен в список террористов и экстремистов
Алина Юрчак