Путин освободил Герасимова от занимаемой должности замглавы МЧС России
Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий замглавы МЧС Антона Герасимова от занимаемой должности.
Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет‑портале правовой информации.
«Освободить Герасимова Антона Андреевича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в указе.
Ранее, 20 октября, сообщалось об освобождении Игоря Маслова с поста начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.