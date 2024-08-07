Путин поручил Мантурову координировать работу ведомств в Курской области

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Российский президент Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову безотлагательно заняться координированием ситуации в Курской области. Об этом шла речь на совещании главы государства с членами правительства РФ.
«Прошу членов правительства заняться этим безотлагательно. Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — сказал Путин.Утром 6 августа боевики ВСУ решили прорваться в Курскую область. Вражеское объединение насчитывало до 300 военных, 11 танков и больше 20 бронированных автомобилей.
По данным Минобороны РФ, в среду, 7 августа, армия России продолжает операцию по уничтожению подразделений ВСУ в курском приграничье. Тем временем противник наращивает резервы и усиливает свое наступление.
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Элина Позднякова